Дистанционное обучение и повышение квалификации за 1 день

Дистанционное обучение и повышение квалификации за 1 день

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Как мы работаем

Выдача и отправка оригиналов в течении 2 часов после оплаты делаем все документы и отправляем их по указанному адресу
1. Обращение
Необходимо оставить заявку на нашем сайте или позвонить нам на указанный номер, после чего мы с вами свяжемся для уточнения деталей
2. Оплата
Вам отправляется договор и счет для оплаты услуг
3. Согласование
Подготовка полного пакета документов. Отправка сканов на проверку Вам
4. Доставка
Согласовываем с вами варианты отправки документов (Почта РФ, СДЭК, Достависта). Можно забрать документы у нас в офисе

О нашей компании

20% клиентов заключают с нами договора на абонентское обслуживание

Среди наших клиентов такие компании как: СИБУР, Еврохим, Салым-Петролеум, Газпром Нефть, РЖД,Роснефть и другие. В нашей системе более 400 курсов, от 4 до 512 часов, таких как: Охрана труда, электробезопасность, экологическая безопасность, промышленная безопасность и т.д.

Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы найдем для вас оригинальное решение. Мы стремимся не терять времени даром, но при этом не торопимся в ущерб результату.

Лицензия и аккредитация института

Успешное прохождение нашими клиентами более 120 государственных проверок

Проверить лицензию
Реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда

Наши клиенты

Нам можно доверять

Часто задаваемые вопросы

При дистанционном обучении в нашем учебном центре "ПРОФСТАНДАРТ", возможно пройти курс в течение одного дня.

Все необходимые документы о прохождении обучения будут готовы и отправлены Вам практически сразу после оплаты.

Наш Учебный центр "ПРОФСТАНДАРТ" на протяжении многих лет успешно сотрудничает с бюджетными организациями. Все оказываемые нами услуги производятся после заключения договора. Вы оплачиваете наши услуги только на основании выставленного счета от нашего центра в безналичной форме. Также, при работе с бюджетными организациями возможна оплата услуг по факту выполненных работ, а так же возможно разбить оплаты на 30% и 50%.

Как нас найти

Офис в Москве:

1-й Нагатинский проезд, дом 2 кб 2

Телефон:

8 (499) 677-48-08

E-mail:

info@profstandart-msk.ru