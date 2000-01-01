Дистанционное обучение и повышение квалификации за 1 день
- с занесением в реестр
- без отрыва от производства
- удостоверение государственного образца
- обучение по охране труда 2464 А,Б,В, СИЗЫ, 1-я помощь
Как мы работаем
О нашей компании
Среди наших клиентов такие компании как: СИБУР, Еврохим, Салым-Петролеум, Газпром Нефть, РЖД,Роснефть и другие. В нашей системе более 400 курсов, от 4 до 512 часов, таких как: Охрана труда, электробезопасность, экологическая безопасность, промышленная безопасность и т.д.
Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы найдем для вас оригинальное решение. Мы стремимся не терять времени даром, но при этом не торопимся в ущерб результату.
Лицензия и аккредитация института
Успешное прохождение нашими клиентами более 120 государственных проверок
Часто задаваемые вопросы
При дистанционном обучении в нашем учебном центре "ПРОФСТАНДАРТ", возможно пройти курс в течение одного дня.
Все необходимые документы о прохождении обучения будут готовы и отправлены Вам практически сразу после оплаты.
Наш Учебный центр "ПРОФСТАНДАРТ" на протяжении многих лет успешно сотрудничает с бюджетными организациями. Все оказываемые нами услуги производятся после заключения договора. Вы оплачиваете наши услуги только на основании выставленного счета от нашего центра в безналичной форме. Также, при работе с бюджетными организациями возможна оплата услуг по факту выполненных работ, а так же возможно разбить оплаты на 30% и 50%.
Как нас найти
Офис в Москве:
1-й Нагатинский проезд, дом 2 кб 2