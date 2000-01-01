Среди наших клиентов такие компании как: СИБУР, Еврохим, Салым-Петролеум, Газпром Нефть, РЖД,Роснефть и другие. В нашей системе более 400 курсов, от 4 до 512 часов, таких как: Охрана труда, электробезопасность, экологическая безопасность, промышленная безопасность и т.д.

Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы найдем для вас оригинальное решение. Мы стремимся не терять времени даром, но при этом не торопимся в ущерб результату.

Лицензия и аккредитация института

Успешное прохождение нашими клиентами более 120 государственных проверок